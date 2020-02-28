В Челябинске УФАС отвергнута жалоба по торгам на строительство школы
О том, что строительство школы в микрорайоне «Академ Риверсайд» может затянуться, стало известно 26 февраля. В региональное Управление антимонопольной службы обратилась алтайская компания «КС-Строй». По мнению потенциального участника, в аукционе не указана в полном объеме вся необходимая документация.
К слову, торги по важному заданию все равно провели. Более 600 млн. руб. на строительство получила челябинская компания «СтройДом». Фирма оказалась единственным участником аукциона.
Жители «Академ Риверсайда» приуныли: микрорайон разросся, а школы нет. Детей приходится водить и возить в учебные заведения, расположенные далеко от дома.
В пятницу, 28 февраля, в УФАС по Челябинской области сообщили, что жалоба алтайской компании признана необоснованной. Как сообщила пресс-секретарь антимонопольной службы Наталья Мартынюк, школу возведет компания «СтройДом».
Школа на 1100 мест примет учеников к октябрю 2022 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU