2020-02-28T10:27:11+03:00
Общество

В Челябинске УФАС отвергнута жалоба по торгам на строительство школы

Здание учебного заведения в микрорайоне «Академ Риверсайд» появится в срок
Ольга АНТОНОВА
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"Академ Риверсайд" - молодой район Челябинска. Детей много, потому нужны и школа, и садики. Сейчас социальная инфраструктура строится."Академ Риверсайд" - молодой район Челябинска. Детей много, потому нужны и школа, и садики. Сейчас социальная инфраструктура строится.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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О том, что строительство школы в микрорайоне «Академ Риверсайд» может затянуться, стало известно 26 февраля. В региональное Управление антимонопольной службы обратилась алтайская компания «КС-Строй». По мнению потенциального участника, в аукционе не указана в полном объеме вся необходимая документация.

К слову, торги по важному заданию все равно провели. Более 600 млн. руб. на строительство получила челябинская компания «СтройДом». Фирма оказалась единственным участником аукциона.

Жители «Академ Риверсайда» приуныли: микрорайон разросся, а школы нет. Детей приходится водить и возить в учебные заведения, расположенные далеко от дома.

В пятницу, 28 февраля, в УФАС по Челябинской области сообщили, что жалоба алтайской компании признана необоснованной. Как сообщила пресс-секретарь антимонопольной службы Наталья Мартынюк, школу возведет компания «СтройДом».

Школа на 1100 мест примет учеников к октябрю 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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