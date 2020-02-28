2020-02-28T10:56:56+03:00
Общество

К морю: из Челябинска до Адлера на майские пустят дополнительные поезда

В составе — плацкартные и купейные вагоны
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Хотите к морю? Покупайте билеты на поезд из Челябинска до Адлера! Фото: Архив "КП".Хотите к морю? Покупайте билеты на поезд из Челябинска до Адлера! Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

За 90 дней до поездки уже можно покупать железнодорожные билеты на юг. Уже пора планировать отдых, тем более, что на майские праздники до Адлера Уральский филиал АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначает дополнительные поезда из Челябинска.

Поезд № 477/478 (Челябинск — Адлер) будет отправляться с 30 апреля по 16 мая по четным числам в 21.20. Отправление из Адлера — с 3 по 19 мая по нечетным числам в 13.56. Время местное.

В составе поезда будут плацкартные и купейные вагоны различных классов обслуживания и вагон-ресторан.

Билеты на поезд купить в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккеист из Челябинской области попал в топ-3 самых дорогих спортсменов России
От получки до получки: жители Челябинска работают на выплату кредитов
В Челябинской области чиновница разрешила эксплуатировать недостроенный трубопровод
Масленица в Челябинске 2020: горожан зовут на бесплатные народные гуляния
В Челябинске активистов приглашают стать волонтером Конституции
Бизнесмены и губернатор Алексей Текслер обсудили, как Челябинску догнать Екатеринбург
К морю: из Челябинска до Адлера на майские пустят дополнительные поезда
В Челябинске УФАС отвергнута жалоба по торгам на строительство школы
В Челябинской области на три месяца ограничат и перекроют участки федеральных трасс
В мэрии Челябинска рассказали, как боролись с последствиями снегопада
В Челябинске власти помогут вдовцу из Азербайджана оставить себе четырех детей