К морю: из Челябинска до Адлера на майские пустят дополнительные поезда

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:56:56+03:00

Хотите к морю? Покупайте билеты на поезд из Челябинска до Адлера! Фото: Архив "КП".

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За 90 дней до поездки уже можно покупать железнодорожные билеты на юг. Уже пора планировать отдых, тем более, что на майские праздники до Адлера Уральский филиал АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначает дополнительные поезда из Челябинска.

Поезд № 477/478 (Челябинск — Адлер) будет отправляться с 30 апреля по 16 мая по четным числам в 21.20. Отправление из Адлера — с 3 по 19 мая по нечетным числам в 13.56. Время местное.

В составе поезда будут плацкартные и купейные вагоны различных классов обслуживания и вагон-ресторан.

Билеты на поезд купить в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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ИСТОЧНИК KP.RU