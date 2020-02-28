2020-02-28T11:29:55+03:00
Общество

В Челябинске активистов приглашают стать волонтером Конституции

По всей стране около 100 тысяч добровольцев расскажут о планируемых изменениях в основном законе страны
Ольга АНТОНОВА
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Волонтеры Конституции расскажут о планируемых изменениях в основном законе страны.Волонтеры Конституции расскажут о планируемых изменениях в основном законе страны.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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22 апреля в России объявлен выходным днем. В этот день состоится всенародное голосование по Конституции. В стране стартовал проект «Волонтеры Конституции». Встать в ряды может каждый, прием заявок идет на сайте движения до 16 марта, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Миссия волонтеров — в течение двух недель до референдума в общественных местах (ТРК, аэропортах, ж/д и автовокзалах, парках и др.) будет размещено три тысячи информационных стоек. Там активисты и расскажут об изменениях в Конституции РФ и Общероссийском голосовании.

Конечно, самих волонтеров ждет онлайн обучение.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету: ФИО, регион, оставить паспортные данные, номер телефона и электронную почту. Нужна фотокарточка. Заявка продается на сайте ВолонтерыКонституции.рф.

Активистов из Челябинской области ждут в Центре поддержки добровольчества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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