В Челябинске активистов приглашают стать волонтером Конституции
22 апреля в России объявлен выходным днем. В этот день состоится всенародное голосование по Конституции. В стране стартовал проект «Волонтеры Конституции». Встать в ряды может каждый, прием заявок идет на сайте движения до 16 марта, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Миссия волонтеров — в течение двух недель до референдума в общественных местах (ТРК, аэропортах, ж/д и автовокзалах, парках и др.) будет размещено три тысячи информационных стоек. Там активисты и расскажут об изменениях в Конституции РФ и Общероссийском голосовании.
Конечно, самих волонтеров ждет онлайн обучение.
Для участия в проекте необходимо заполнить анкету: ФИО, регион, оставить паспортные данные, номер телефона и электронную почту. Нужна фотокарточка. Заявка продается на сайте ВолонтерыКонституции.рф.
Активистов из Челябинской области ждут в Центре поддержки добровольчества.
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ИСТОЧНИК KP.RU