2020-02-28T11:53:14+03:00
Общество

В Челябинской области чиновница разрешила эксплуатировать недостроенный трубопровод

Директор МУПа из Миасса злоупотребила должностными полномочиями
Ольга АНТОНОВА
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В Миассе чиновница подписала документы по вводу в эксплуатацию магистрального трубопровода-недостроя.В Миассе чиновница подписала документы по вводу в эксплуатацию магистрального трубопровода-недостроя.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Руководитель муниципального предприятия «Городское хозяйство» из Миасса обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело.

В минувшем году, как следует из материалов следствия, чиновница подписала акт о выполнении строительного надзора по муниципальному контракту о монтаже теплоизоляции на магистральном трубопроводе.

Как сообщает пресс-службы следственного управления СК России по Челябинской области, обвиняемой достоверно известно, что работы по контракту подрядчиком не завершены. Действия обвиняемой причинили ущерб муниципальному бюджету на сумму более 1,6 млн. руб.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Обвиняемая находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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