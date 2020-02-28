От получки до получки: жители Челябинска работают на выплату кредитов
Опубликованы выводы исследования, проведенного в Челябинске аналитиками портала Зарплата.ру. Опрашивали горожан, которые выплачивают банковские кредиты.
Выяснилось, почти половина заемщиков (48% ) вынуждены отдавать почти все зарплату на погашение взятых кредитов. До следующей зарплаты они дотягивают с огромным трудом, погашая несколько займов.
Почти четверть заемщиков (23%) по кредитам каждый месяц отдают от трети до половины дохода. И выкраивают деньги на самое необходимое.
Еще 22% живут от получки до получки, отдавая каждый месяц треть заработка. У них с остатком средств полегче.
И только семь процентов заемщиков в Челябинске расстаются с десятой частью своей зарплаты каждый месяц. Как правило, у них по одному кредиту.
Челябинцы задавлены не только кредитами, но и страхом потерять работу. Этой тревогой живут 45% опрошенных, потому что тогда не смогут выплачивать взносы по займам.
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ИСТОЧНИК KP.RU