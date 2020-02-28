«Жуй и угорай»: в Челябинске продают конфеты в виде наркотиков

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:42:50+03:00

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Челябинцы начали дарить друзьям странные подарки — конфеты, замаскированные под «бошки» — сильнодействующую наркоту. Делают конфеты вручную в кондитерской. Идею челябинские предприниматели заимствовали в Москве. В Челябинске шоколад разлетается только так. Его покупают в основном перед праздниками, чтобы удивить знакомых. Причем интерес проявляет не только молодежь.

— Мы решили продавать шоколад в таком формате, потому что он необычный и обращает на себя внимание. Но мы не призываем употреблять наркотики, наоборот, каждый раз говорим, что лучше есть шоколад. Проверок никаких не боимся, потому что кроме шоколада у нас больше ничего нет, зато на весь товар есть сертификаты, — рассказал сайту «Медиазавод» предприниматель Степан Уфимцев.

Конфеты, схожие с дурман-травой, продаются легально. В антимонопольной службе, объясняют, в рекламе товара нет ничего противозаконного. Упоминать сленговое название наркотика не запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU