2020-02-28T13:30:52+03:00
Общество

«Испытание Челябинском»: подвели итоги тест-драйва нового низкопольного трамвая

Своим мнением поделились пассажиры и вагоновожатые
Ольга АНТОНОВА
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Трамвай достойно выдержал "испытание Челябинском" и остается в городе. Фото: Алексей Семагин, группа "Челябинский транспорт" vk.comТрамвай достойно выдержал "испытание Челябинском" и остается в городе. Фото: Алексей Семагин, группа "Челябинский транспорт" vk.com
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На «тест-драйв» низкопольный трамвай от «Уралтрансмаша» поступил в Челябинск 29 декабря прошлого года. Два месяца вагон бегал по городу, и, как подчеркивают в ООО «ЧелябГЭТ», испытания выдержал достойно.

— Пассажирам нравится яркий внешний вид, удобный салон, низкая посадка и панорамное остекление, — сообщили корреспонденту «КП»-Челябинск» в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

Довольны трамваем и вагоновожатые.

— Новая модель удобна: интересный коммандоаппарат (все водители хотели его опробовать из-за удобства эксплуатации), эргономичный пульт управления. И, конечно, комфортное сиденье. Когда ты много времени проводишь за рулем, это очень важно, — говорит водитель трамвая Сергей Самохвалов.

Новый вагон остается в Челябинске. Так решили в транспортном предприятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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