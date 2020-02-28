«Испытание Челябинском»: подвели итоги тест-драйва нового низкопольного трамвая
На «тест-драйв» низкопольный трамвай от «Уралтрансмаша» поступил в Челябинск 29 декабря прошлого года. Два месяца вагон бегал по городу, и, как подчеркивают в ООО «ЧелябГЭТ», испытания выдержал достойно.
— Пассажирам нравится яркий внешний вид, удобный салон, низкая посадка и панорамное остекление, — сообщили корреспонденту «КП»-Челябинск» в пресс-службе «ЧелябГЭТ».
Довольны трамваем и вагоновожатые.
— Новая модель удобна: интересный коммандоаппарат (все водители хотели его опробовать из-за удобства эксплуатации), эргономичный пульт управления. И, конечно, комфортное сиденье. Когда ты много времени проводишь за рулем, это очень важно, — говорит водитель трамвая Сергей Самохвалов.
Новый вагон остается в Челябинске. Так решили в транспортном предприятии.
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ИСТОЧНИК KP.RU