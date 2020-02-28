2020-02-28T13:46:12+03:00
Общество

Челябинская область держит первое место в УрФО по числу преступлений

В стране мы на четвертой строке в нехорошем рейтинге
Ольга АНТОНОВА
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В прошлом году Челябинская область была на I месте в УрФО в Челябинской области.В прошлом году Челябинская область была на I месте в УрФО в Челябинской области.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Пресс-центр Челябинской областной прокуратуры опубликовал данные о состоянии преступности в регионе в 2019 г. В прошлом году на Южном Урале зарегистрировано более 66,5 тыс. преступлений. Это на 2,6% больше, чем в 2018 г.

По числу преступлений в российском рейтинге наша область на четвертом месте после Москвы, Московской области и Краснодарского края. В УрФО мы занимаем первую строчку. Такое же положение было в 2018 г.

Как подчеркнули в пресс-центре регионального надзорного ведомства, несмотря на общий рост данных, в прошлом году зарегистрировано меньше убийств — более чем на 13%.

На 10,2% меньше стало преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью.

54% преступлений в области раскрываются Это на полпроцента больше, чем в среднем по России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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