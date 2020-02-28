Глава Челябинска призывает проголосовать за фестиваль граффити

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:12:48+03:00

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В России в 2020 г. пройдет масштабный фестиваль «Культурный код». Его участники — мастера граффити — разрисуют фасады домов, проведут мастер-классы, выставки. Задача организаторов — определиться с тем, где пройдет «Культурный год».

Среди шести регионов есть и Челябинская область. Каждый житель Южного Урала до двух ночи 4 марта может проголосовать за проведение фестиваля у нас здесь.

Сейчас в рейтинге наша область на третьем месте, после Нижегородской области и Татарстана. Фестиваль пройдет в трех регионах, которые наберут больше всего голосов.

Глава города Наталья Котова призывает челябинцев активнее включиться в голосование. ОБ этом сообщает Полит74.

— Уважаемые мои подписчики, поддержите, пожалуйста, Челябинск. Уверена, что городу будет полезен такой фестиваль, — сообщила Котова в соцсетях. — Вы наверняка заметили, как стрит-арт меняет Челябинск.

По мнению градоначальницы, благодаря граффити привычная и местами скучная советская архитектура оживает, получает второе рождение.

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ИСТОЧНИК KP.RU