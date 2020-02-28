Аудиторы нашли нарушения на 5 млрд при расходовании бюджетных денег в Челябинской области

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:25:20+03:00

Прежде всего проверили мэрию и ФОМС

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Каждый десятый бюджетный рубль потрачен с нарушениями. Об этом заявил председатель контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин, отчитываясь перед ЗСО о работе за 2019 год.

В ходе проверок были выявлены проблемы в освоении 5 млрд рублей, пишет «Курс дела». 64% из них — средства из муниципальных бюджетов. Удалось устранить нарушения на общую сумму 570 млн рублей.

— В первую очередь неэффективное расходование средств выявляется в строительстве, когда речь идет о некачественно выполненных объемах работ, некорректно применяемых коэффициентах, — отчитался Алексей Лошкин.

Всего специалисты проверили расходование 46 млрд рублей. В основном проверки затронули держателей самых больших бюджетов — мэрию Челябинска и Фонд обязательного медицинского страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU