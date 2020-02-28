В Челябинске белых медведей угостили лакомством в игрушках
В День полярного медведя двух белоснежных топтыгиных из Челябинского зоопарка развлекли необычным способом. Внутрь игрушек сотрудники положили свежее мясо. Лакомство еще нужно было постараться достать.
Как сообщает «Челябинск Сегодня», Алтын и Ариша с заданиями справились. Повозившись с игрушками, они достали мясо и с удовольствием его съели.
День полярного медведя отмечают 27 февраля. Его задача — обратить внимание на проблему сокращения популяции животных. Интенсивное таяние ледников, естественной среды обитания хищников, ведет к оскудению их кормовой базы.
Если человек не прекратит разрушительную деятельность, через 30 лет число медведей сократится на треть. К концу XXI века они могут исчезнуть.
Зоопарки, в коллекциях которых часто есть и белые медведи, позволяют ученым их изучать. Вторая задача — создание комфортных условий, чтобы топтыгины размножались.
В Китае в заповедниках, например, восстановили популяцию панд. В середине XX века из-за бесконтрольной вырубки лесов и изменений климата животные находились под угрозой исчезновения.
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ИСТОЧНИК KP.RU