В Челябинске белых медведей угостили лакомством в игрушках

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:13:42+03:00

Обитателю Челябинского зоопарка пришлось попыхтеть, чтобы достать свежее мясо из мячика. Но с задачей топтыгин справился. Фото: chelzoo.ru

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В День полярного медведя двух белоснежных топтыгиных из Челябинского зоопарка развлекли необычным способом. Внутрь игрушек сотрудники положили свежее мясо. Лакомство еще нужно было постараться достать.

Как сообщает «Челябинск Сегодня», Алтын и Ариша с заданиями справились. Повозившись с игрушками, они достали мясо и с удовольствием его съели.

День полярного медведя отмечают 27 февраля. Его задача — обратить внимание на проблему сокращения популяции животных. Интенсивное таяние ледников, естественной среды обитания хищников, ведет к оскудению их кормовой базы.

Если человек не прекратит разрушительную деятельность, через 30 лет число медведей сократится на треть. К концу XXI века они могут исчезнуть.

Зоопарки, в коллекциях которых часто есть и белые медведи, позволяют ученым их изучать. Вторая задача — создание комфортных условий, чтобы топтыгины размножались.

В Китае в заповедниках, например, восстановили популяцию панд. В середине XX века из-за бесконтрольной вырубки лесов и изменений климата животные находились под угрозой исчезновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU