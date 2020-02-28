2020-02-28T16:43:10+03:00
Общество

Челябинской области ускорить темпы газификации поможет Минэнерго России

На встречу с губернатором Алексеем Текслером прибыл министр энергетики Александр Новак
Ольга АНТОНОВА
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Министр энергетики РФ Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер договорились ускорить темпы газификации Южного Урала. Фото: gubernator74.ruМинистр энергетики РФ Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер договорились ускорить темпы газификации Южного Урала. Фото: gubernator74.ru
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28 февраля в резиденции губернатора Челябинской области министр энергетики РФ Александр Новак и руководитель региона Алексей Текслер обсуждали вопрос ускорения газификации области. Минэнерго обещает помощь в важном вопросе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Уровень газификации нашей области выше среднероссийского. Но отсутствие газа в некоторых муниципалитетах снижает качество жизни людей.

Как подчеркнул губернатор, вопросы газификации чаше других поднимаются в обращениях жителей области.

Чтобы оперативно решить важную задачу, финансирование областной программы газификации вырастет вдвое.

— За три года мы потратим 3 млрд. руб. на эти цели. В этом году газ придет в 31 муниципалитет. Мы построим 400 км сетей в 51 поселении, — сказал губернатор.

Газ появится в 10 тыс. домов. Жизнь станет комфортней для 30 тыс. человек. Впервые газ появится в шести поселках четырех муниципалитетов.

Губернатор подчеркнул, что продолжится газификация сел, которые не газифицированы полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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