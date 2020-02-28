В Челябинске началась реставрация особняка, который продавали за рубль

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:16:10+03:00

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Многострадальный особняк на улице Цвиллинга, 8, известный как дом Агрова, — ветхое строение, заброшенное десятки лет назад. Меньше всего он напоминает объект исторического наследия. Хотя является таковым.

Трижды власти региона объявляли аукцион по продаже особняка. Предлагали купить его за один рубль. И только на третий раз, в октябре 2019 г., сделка состоялась. Дом с историей приобрело ООО «Флагман» за два млн. руб. Эту сумму покупатель предложил властям. За строением сохраняется охранный статус.

Краевед Юрий Латышев, долгие годы беспокоящийся за судьбу и этого осколка прошлого, в соцсетях выложил фото демонтажа внутри дома Агрова. На земле валяется полусгнившая оконная рама старомодной причудливой формы. Крепкие мужики забрасывают в грузовик истлевшие доски.

— Собственник начал реставрацию. Только с этим условием он его и покупал. Иначе дом у него отнимут, — пояснил краевед корреспонденту КП-Челябинск.

А челябинцы опасаются, как бы дом не сгорел «при невыясненных обстоятельствах». Слишком он ветхий, и реставрация по сумме равна строительству.

На земле валяется ветхая оконная рама. Ее не восстановить. Фото: Юрий Латышев.

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ИСТОЧНИК KP.RU