В Челябинске на площади Революции запретили парковку
Парковаться между площадью Революции и зданием Молодежного театра запрещено: об этом информируют специальные дорожные знаки. Но довод: «А где же мне машину оставить?» вечен. Пешеходы виляют между машинами, стараясь не угодить под колеса.
Интересно, какой штраф прилетел бы автолюбителю, припаркуйся он, например, у Васильевского спуска, примыкающего к Красной площади в Москве?
В начале февраля эвакуатор уже расчищал площадь от автомобилей. Но вскоре они рядами встали на излюбленном месте.
В пятницу, 28 февраля, урбанист Лев Владов в соцсетях опубликовал фото: подступ к площади Революции свободен!
Снимки снабжены ироничной подписью:
- На площади Революции исчезла парковка! Возможно, это произошло случайно из-за человеческого стадного чувства: «Пока никто не припарковался, значит скорее всего здесь не паркуются». Челябинскими учёными отмечено, что исчезновение парковки не привело к остановке заводов, фабрик, поликлиник.
Напомним, замглавы Челябинска по городской среде Александр Егоров уже раскритиковал стихийную парковку под окнами мэрии.
А так подступы к площади Революции выглядят всегда. Фото: "Челябинский урбанист" vk.com
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