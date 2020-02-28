Заместителю мэра Челябинска не понравился светофор у администрации города

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:31:52+03:00

По мнению Александра Егорова, красный для пешеходов горит слишком долго

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Администрацию Челябинска часто посещают визитеры из народа, обращающиеся к чиновникам с чаяниями и жалобами. Пешеходов много. Дорогу по ул. Тимирязева они пересекают на светофоре.

Режимом работы автоматического регулировщика заинтересовался замглавы города по городской среде Александр Егоров.

По его мнению, красный свет для пешеходов горит долго — 57 секунд.

— Это не соответствует времени терпеливого ожидания для трехполосной улицы. Многие переходят на красный сигнал. А как иначе, когда порой за 30 секунд не проезжает ни одной машины! — сообщил Егоров в соцсетях.

Режим работы светофора не меняется десять лет. И в любое время суток он «сигналит» по единственной программе, без учета, например, час-пика.

— Сделаем несколько программ, которые позволят сократить ожидание пешеходов на 10-15 секунд в течение дня и на выходных, — пообещал Егоров.

Напомним, пешеходы ликовали, когда у ТРК «Родник» отрегулировали работу светофора у широченной дороги, удлинив фазу зеленого света с 18 до 43 секунд.

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ИСТОЧНИК KP.RU