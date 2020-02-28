В Челябинске пошла на поправку «девочка из концлагеря»
19-летняя Лиза из Копейска, судьба которой взволновала всю страну, окрепла физически. На фото девушка улыбается. Она с аппетитом ест протертую пищу, контактирует с внешним миром. А ведь еще в январе Лиза лежала, не реагируя на голоса.
У Елизаветы тяжелая форма ДЦП. Вместе с двумя сестрами она жила в семье тети Натальи Галеевой. Родная мать лишена родительских прав. Отец в тюрьме.
Но из семьи Галеевой девочек забрала опека из-за ненадлежащих условий.
Сестрам Лизы нашли приемную семью. Ее же поместили в реабилитационный центр Копейска. Навестив Елизавету, Галеева ужаснулась: из-за плохого ухода и неправильного питания девушка страшно исхудала. Тетка забила тревогу, подключились СМИ и общественники.
Лизу перевели в лучший паллиативный центр области. Провели полное обследование. Восстанавливалась девушка в горбольнице № 5.
— В приоритете — устройство Лизы в семью: домашнюю обстановку не заменить. Заботиться о ней хотят и биологическая мать, и тетя. Решаем вопрос. А пока девушка живет в одном из лучших социальных учреждений Челябинска, — сообщила корреспонденту КП-Челябинск министр социальных отношений региона Ирина Буторина.
В начале января из-за ненадлежащего ухода девушка страшно исхудала. Фото: Наталья Галеева.
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ИСТОЧНИК KP.RU