В Челябинской области замечен «адский трамвай»

29 Февр. 2020 2020-02-29T07:54:29+03:00

Его шествие по городу засняли на видео

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Гремит эпичная музыка, несется состав, взрезая снежные барханы. По городу Златоуст в Челябинской области проехал «адский трамвай». Так его окрестили пользователи соцсети: уд больно мощно выглядел вагон.

— В Златоусте на борьбу со снегом не иначе как лично Вельзевул отправил адский трамвай, — гласит подпись под роликом в сообществе «Гражданский патруль».

Не многие знают, что в Златоусте курсирует самый высокогорный трамвай в стране. Уклон линии местами достигает 50%. Трамвай пользуется большим спросом у местных жителей, однако, как и в Челябинске, находится в удручающем состоянии.

адский трамвай.

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ИСТОЧНИК KP.RU