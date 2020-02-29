Костя Цзю в Челябинске наблюдал за боями полицейских на боксерском ринге

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:09:19+03:00

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В Челябинске прошел чемпионат по боксу среди сотрудников МВД региона. Его приурочили к 75-ой годовщине Победы. С 25 февраля в спортивной школе «Алмаз» проходили отборочные поединки. На ринге сошлись 72 спортсмена в погонах. Участники — любители и профессионалы.

По итогам отборочных схваток определились восемь сильнейших спортсменов в весовых категориях до 69, 75, 81 и свыше 91 килограмма. Финальные бои проходили на ринге арены «Трактор». Поддержать боксеров пришли друзья, родственники, коллеги по службе.

— За ходом поединков наблюдали начальник Главка генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев. Всего на трибунах собралось более двух тысяч зрителей. Интерес к соревнованию проявил и прославленный боксер Константин Цзю, который был в числе приглашенных гостей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Со словами приветствия выступил Константин Цзю. Отметил, что в полиции служат не только сильные и выносливые люди, на и хорошие спортсмены. Именитый боксер пожелал участникам сильного и точного удара и минимального травматизма.

Боксер Костя Цзю, генерал Андрей Сергеев и вице-губернатор Анатолий Векшин.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В весовой категории до 69 килограммов победителем стал златоустовский полицейский Тимур Гарифуллин.

В весовой категории до 75 килограммов первое место досталось кандидату в мастера спорта Владиславу Ковде, который представлял Главк.

Третьим зрелищным боем в весовой категории до 81 килограмма стал мастер спорта Алексей Пьянов из ГУ МВД.

Бой тяжеловесов выиграл Андрей Горчаков — он также их Главного Управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU