В Челябинской области реконструируют парк за 90 миллионов рублей

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:19:49+03:00

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Парк культуры имени Томина в Троицке обновят за 90 миллионов рублей. Эти деньги город в Челябинской области выиграл на всероссийском конкурсе малых городов с населением от 50 до 100 тысяч жителей. Его суть: выделять бюджетные средства на крутые проекты.

Кроме Троицка на средства претендовали еще восемь городов Южного Урала, но проект реконструкции парка оказался лучшим. По задумке архитекторов, в старинном городе воссоздадут «ретрофутуристичную легенду парка». Это художественный прием, при котором люди прошлого представляют себе будущее. Авторы проекта поставили себя на место уральцев XIX века и пофантазировали, как бы мог выглядеть Троицк через 200 лет.

На 90 миллионов рублей создадут новые площадки в парке: детскую, спортивную зоны и экстрим-парк. Пространство оформят в сочетании белого и синего цвета. Обновят старое колесо обозрения. Также планируются аттракционы для взрослых: это не означает появление диких каруселей. Например, добавят качели, которые любят вне зависимости от возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU