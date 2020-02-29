В Челябинске иномарка протаранила другое авто и врезалась в киоск

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:05:04+03:00

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Авария случилась глубокой ночью 29 февраля в Челябинске. В Тракторозаводском районе на улице Горького иномарка врезалась в цветочный киоск. В соцсетях очевидцы уверяют, что водитель был пьян: он выжил и сам выбрался из машины, но выглядел неадекватным. Впрочем, может быть это последствия только что пережитого стресса.

Пострадавшего увезла скорая. В больнице у мужчины также возьмут анализы чтобы установить, был ли он в состоянии опьянение. В ГИБДД говорят, что на тротуар иномарка вылетела после столкновения с другим авто.

— 34-летний водитель Chevrolet потерял управление и врезался в багажник Citroen. После этого первая иномарка врезалась в торговый павильон, — уточнили в Госавтоинспекции.

Водитель второй машины травм не получил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/763729" frameborder="0"></iframe> Врезался в киоск.

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ИСТОЧНИК KP.RU