2020-02-29T13:05:04+03:00
Происшествия

В Челябинске иномарка протаранила другое авто и врезалась в киоск

Очевидцы говорят, что водитель еле держался на ногах
Андрей АБРАМОВ
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Водитель врезался в киоск.Водитель врезался в киоск.Фото: кадр с видео
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Авария случилась глубокой ночью 29 февраля в Челябинске. В Тракторозаводском районе на улице Горького иномарка врезалась в цветочный киоск. В соцсетях очевидцы уверяют, что водитель был пьян: он выжил и сам выбрался из машины, но выглядел неадекватным. Впрочем, может быть это последствия только что пережитого стресса.

Пострадавшего увезла скорая. В больнице у мужчины также возьмут анализы чтобы установить, был ли он в состоянии опьянение. В ГИБДД говорят, что на тротуар иномарка вылетела после столкновения с другим авто.

— 34-летний водитель Chevrolet потерял управление и врезался в багажник Citroen. После этого первая иномарка врезалась в торговый павильон, — уточнили в Госавтоинспекции.

Водитель второй машины травм не получил.

Врезался в киоск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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