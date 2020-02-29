В Челябинске иномарка протаранила другое авто и врезалась в киоск
Авария случилась глубокой ночью 29 февраля в Челябинске. В Тракторозаводском районе на улице Горького иномарка врезалась в цветочный киоск. В соцсетях очевидцы уверяют, что водитель был пьян: он выжил и сам выбрался из машины, но выглядел неадекватным. Впрочем, может быть это последствия только что пережитого стресса.
Пострадавшего увезла скорая. В больнице у мужчины также возьмут анализы чтобы установить, был ли он в состоянии опьянение. В ГИБДД говорят, что на тротуар иномарка вылетела после столкновения с другим авто.
— 34-летний водитель Chevrolet потерял управление и врезался в багажник Citroen. После этого первая иномарка врезалась в торговый павильон, — уточнили в Госавтоинспекции.
Водитель второй машины травм не получил.
Врезался в киоск.
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ИСТОЧНИК KP.RU