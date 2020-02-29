Накануне пикета в защиту деревьев в центре Челябинска власти отменили опасную стройку

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:03:24+03:00

Изменить размер текста: A A

1 марта в Челябинске жители улицы Набережная хотят выйти на пикет. Рядом с их домами в центре Челябинска прямиком на берегу Миасса хотят построить дорогу — придется рубить деревья.

— С точки зрения комфортной городской среды набережные должны быть отданы горожанам для безопасных и уютных прогулок. У обновленной команды администрации в планах проводить благоустройство набережных, а не строить новую дорогу под окнами у жителей. Межевания набережной под дорогу не будет. Глава города поручила исключить этот вопрос из публичных слушаний, — отреагировал на публикацию о пикете заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

Несмотря на благую весть, пока пикет не отменен. Он пройдет 1 марта в 12:00 во дворе дома № 9-Б по ул. Набережной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU