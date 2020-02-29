2020-02-29T14:03:24+03:00
Общество

Накануне пикета в защиту деревьев в центре Челябинска власти отменили опасную стройку

Дорогая должна была уничтожить зеленые насаждения
Андрей АБРАМОВ
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Вот здесь хотели срубить деревья.Вот здесь хотели срубить деревья.
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1 марта в Челябинске жители улицы Набережная хотят выйти на пикет. Рядом с их домами в центре Челябинска прямиком на берегу Миасса хотят построить дорогу — придется рубить деревья.

— С точки зрения комфортной городской среды набережные должны быть отданы горожанам для безопасных и уютных прогулок. У обновленной команды администрации в планах проводить благоустройство набережных, а не строить новую дорогу под окнами у жителей. Межевания набережной под дорогу не будет. Глава города поручила исключить этот вопрос из публичных слушаний, — отреагировал на публикацию о пикете заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

Несмотря на благую весть, пока пикет не отменен. Он пройдет 1 марта в 12:00 во дворе дома № 9-Б по ул. Набережной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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