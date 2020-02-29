2020-02-29T16:12:00+03:00
Происшествия

Сильный пожар на Меридиане напугал жителей Челябинска

На месте работают много пожарных
Андрей АБРАМОВ
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Пожар случился на окраине Челябинска.Пожар случился на окраине Челябинска.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Днем 29 февраля жителя Челябинска, проезжая остановку поселок Смолеозерный, заметили черный столб дыма в небе. Это вдоль автодороги «Меридиан». Эпицентр пожара был где-то на территории частного сектора. Туда устремились несколько пожарных машин.

— Возгорание по адресу 8-й Целинный переулок. Горит частный трехэтажный дом. Хозяин выбрался на улицу, внутри никого не осталось. Жертв нет, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте работают шесть автоцистерн. Сложность в том, что в частном секторе плотная застройка. Сообщение поступило в 15:50. Протянута магистральная линия от гидранта, чтобы была подача вода.

Предварительная версия возгорания пока не установлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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