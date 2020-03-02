Рыбаки два дня ловили окуня и щуку на соревнованиях в Челябинской области

2 Март 2020 2020-03-02T09:13:40+03:00

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С 29 февраля по 1 марта на озере Большой Кисегач прошел Кубок Челябинской области по ловле на блесну со льда. В соревнованиях участвовали 10 команд из Челябинской и Курганской областей, а также республики Татарстан, сообщили в Федерации рыболовного спорта Челябинской области.

30 спортсменов (из них пять мастеров спорта, восемь кандидатов в мастера спорта и пять перворазрядников) вышли на лед, где ловили окуня и щуку в течении двух дней по шесть часов.

Биг-Фиш: 522 гр. щука — Евгений Литвинов (г. Курган)

Призеры командного зачета:

1 место (21 755 гр.) — команда «Легион» Дмитрий Авдеев, Алексей Капралов, Алексей Кабанов.

2 место (17 837 гр.) — команда «Белые Медведи» Павел Чудаев, Евгений Якупов, Андрей Афанасьев.

3 место (14 955 гр.) — команда «Триумф» Виктор Попов, Денис Казанцев, Александр Матвеев.

Призеры в личном зачете:

1 место — Павел Чудаев 8 600 гр.

2 место — Дмитрий Авдеев 7 172 гр.

3 место — Алексей Капралов 7 142 гр.

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