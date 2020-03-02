Подъезд дома в Челябинске заволокло горячим паром из-за взрыва бойлера
В двухэтажном доме №7 на улице Блюхера утром 2 марта прорвало бойлер. Подъезд мгновенно затянуло паром. Жители вызвали аварийные службы. До приезда бригады люди самостоятельно эвакуировались на улицу.
— Информация поступила на пульт диспетчера в 9:45. В результате происшествия пострадала 35-летняя женщина, ее состояние удовлетворительное, от медицинской помощи отказалась, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе УБЖ Челябинска.
Через час ЧП было устранено. Аварийная бригада управляющей компании «МЖКО» отремонтировала бойлер.
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ИСТОЧНИК KP.RU