2020-03-02T15:28:48+03:00
Общество

Подъезд дома в Челябинске заволокло горячим паром из-за взрыва бойлера

Есть пострадавшие
Валентина ВАГАНОВА
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Из-за взрыва водонагревателя пострадал один человек.Из-за взрыва водонагревателя пострадал один человек.Фото: Алексей ФОКИН
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В двухэтажном доме №7 на улице Блюхера утром 2 марта прорвало бойлер. Подъезд мгновенно затянуло паром. Жители вызвали аварийные службы. До приезда бригады люди самостоятельно эвакуировались на улицу.

— Информация поступила на пульт диспетчера в 9:45. В результате происшествия пострадала 35-летняя женщина, ее состояние удовлетворительное, от медицинской помощи отказалась, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе УБЖ Челябинска.

Через час ЧП было устранено. Аварийная бригада управляющей компании «МЖКО» отремонтировала бойлер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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