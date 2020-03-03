2020-03-03T11:07:35+03:00
Общество

Евровидение 2020: Россию представит группа, для которой снимала клипы девушка из Челябинска

Алина Пязок работает с LittleBig более 10 лет
Ангелина ЗАКИРОВА
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Мировую славу группе принесли клипы Skibidi и FaradenzaМировую славу группе принесли клипы Skibidi и FaradenzaФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Участие российской группы Little Big на Евровидении стало одной из самых обсуждаемых новостей. Мировую славу группе принесли клипы Skibidi и Faradenza, которые сняла уроженка Челябинска Алина Пязок.

Клипмейкер из Челябинска Алина Пязок снимает для группы вирусные видео почти 10 лет. На страницах девушки в соцсетях можно найти фото с Little Big.

— У меня очень мало фотографий с самыми близкими друзьями (как сапожник без сапог. Так что вот, редкое фото, мы с Ильичом [Ильей Прусикиным. — Прим. ред.] на дне рождении Сони), — написала Алина.

Алина Пязок с Ильей Прусикиным Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алина Пязок с Ильей ПрусикинымФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Вышел новый клип LITTLE BIG — ROCK-PAPER-SCISSORS. На первой фотографии я выгуливаю псов, — пишет она.

Съемки клипа Rock, paper, scissors.

Съемки клипа Rock, paper, scissors.

Только за первые сутки клип Little Big Skibidi посмотрели 5 млн человек, сейчас счетчик показывает 362 млн. Под роликом оставляют комментарии люди из самых разных стран. Вот один из них:

— OK. First of all, what am I watching? And second, this song is something, I can't stop listening. Somebody send Help!» («Во-первых, что я посмотрел? Во-вторых, я не могу перестать это слушать. Кто-нибудь вызовите помощь!»)

В прошлом году Алина Пязок попала в топ-30 перспективных россиян моложе 30 лет, составленном Forbes. В этом же списке были певица Монеточка и ведущая «Орла и Решки», блогер Настя Ивлеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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