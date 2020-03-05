Этнической немке из Челябинска исполнилось 105 лет

5 Март 2020 2020-03-05T19:41:58+03:00

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История челябинской пенсионерки Терезии Герман весьма занятна. Этническая немка из Крыма прошла войну, после которой и поселилась с мужем в Челябинске.

Как сообщает сайт Hornews.com, Терезия до 25 лет жила в селе Розенталь на Крымском полуострове, однако все изменилось из-за Великой отечественной войны. Женщине, как всем этническим немцам, пришлось второпях покинуть свой дом и уехать на товарном вагоне в сторону Челябинской области.

— Мужчин забрали в трудовую армию. Немного позже, уже на войне, Терезия работала в тракторной бригаде, поваром. Ее все любили, за то, что она вкусно готовила, — написал в соцсетях внук пенсионерки Игорь Кромм.

Уже после войны, женщина вместе с мужем, помощником машиниста, переехали в Челябинск.

Терезия, к слову, все еще в форме, несмотря на почтенный возраст. После смерти мужа 13 лет назад она стала очень самостоятельной, а до 100-летнего юбилея, и вовсе запрещала родственникам заботиться о ней.

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ИСТОЧНИК KP.RU