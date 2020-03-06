2020-03-06T09:24:33+03:00
Общество

Ирина Гехт - самая влиятельная женщина Челябинской области

К 8 МАрта Челябинский филиал РАНХиГС составил рейтинг звездных землячек
Ольга АНТОНОВА
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Ирина Гехт - самая влиятельная женщина Южного Урала. Фото: Архив "КП".Ирина Гехт - самая влиятельная женщина Южного Урала. Фото: Архив "КП".
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Хрупкая очаровательная блондинка Ирина Альфредовна Гехт — женщина с твердым характером, первый заместитель губернатора Челябинской области. Накануне 8 Марта Челябинский филиал РАНХиГС составил рейтинг влиятельности известных женщин Южного Урала.

Вторая строчка — у главы Челябинска Натальи Котовой. Третью занимает руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова.

Четвертое место — за сенатором Маргаритой Павловой. Далее в списке: министр социальных отношений Ирина Буторина, замминистра образования и науки региона Елена Коузова, министр экономического развития Наталья Лугачева.

Ирина Акбашева, первый замминистра экономического развития — на восьмом месте. На девятом — Татьяна Кучиц, министр тарифного регулирования.

Замыкает ТОП-10 рейтинга влиятельности заместитель руководителя аппарата губернатора Татьяна Язовских.

Спросили у челябинцнев и о самых известных женщинах-землячках. Список получился такой: Ирина Гехт, Наталья Котова, Маргарита Павлова, Анна Козлова, Елена Коузова.

Вторая пятерка: Марина Поддубная (заместитель председателя ЗСО), Ирина Буторина, Татьяна Кучиц, Ирина Акбашева. Замыкает «десятку известности» депутат ЗСО Ольга Мухометьярова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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