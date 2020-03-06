Кинотеатры Челябинска поймали LGBT-вирус: горожанам советуют не ходить в кино

6 Март 2020 2020-03-06T11:48:25+03:00

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Американский мультик «Вперед», премьера которого состоялась в челябинском кинотеатре «Знамя», заставила взрослых выйти на пикет. Он прошел утром в пятницу, 6 марта, на Кировке. Возмущенные лентой активисты партии «Родина» забраковали сказочную картину. И вот почему.

— Один из второстепенных персонажей является открытым представителем ЛГБТ-сообщества. А ведь возрастной рейтинг мультфильма 6+. Раньше интервенция сексуальных извращенцев ограничивалась художественными фильмами, ориентированными на взрослую аудиторию. А теперь пропаганда вплотную подошла к детям, — возмущены партийцы.

Фильм «Вперед» в эти дни идет практически в каждом кинотеатре Челябинска. Лента рассказывает о братьях-эльфах, которые отправляются в путешествие на поиски волшебства из древних преданий. Однако благодаря активистам мы теперь знаем, что все не так просто.

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ИСТОЧНИК KP.RU