В Челябинской области мужчины подрались с женщинами в магазине из-за цветов по 1 руб за штуку
Эту историю рассказала нам Виктория Чистякова из Миасса:
- У нас магазин объявил 7 марта, что 8 марта будет распродажа тюльпанов по 1 рублю за штуку. Решила я прийти пораньше, до открытия. Но в 8.50 уже была очередь. Бабульки выясняют у всех, кто тут последний, а кто первый. Как только открыли дверь, толпа просто потоком залетела в магазин, чуть двери не снесли. Мужики орут женщинам в 8 марта: Отойди, тварь, я тут стоял! А женщины им отвечают: Пошёл на хрен, я с ребёнком! И толкают мужиков, да так, что те падают! Мат на мате.
Видя такую ситуацию, менеджер приняла решение:
- Давать будем по три тюльпана в одни руки!
И только тогда все успокоились.
Виктория разместила эту историю в паблике ЧП Миасс и добавила:
- Блин, праздник же, неужели нельзя не ругаться?!
КСТАТИ
В челябинских цветочных магазинах тюльпаны сегодня по 70 рублей за штуку. Букет можно купить в продуктовых магазина по 170 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU