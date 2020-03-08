2020-03-08T12:50:55+03:00
Общество

В Челябинской области мужчины подрались с женщинами в магазине из-за цветов по 1 руб за штуку

Стычка случилась в Миассе
Инна КУМЕЙКО
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С утра пораньше к магазину стеклась очередь за тюльпанами. Фото: Виктория ЧИСТЯКОВА.С утра пораньше к магазину стеклась очередь за тюльпанами. Фото: Виктория ЧИСТЯКОВА.
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Эту историю рассказала нам Виктория Чистякова из Миасса:

- У нас магазин объявил 7 марта, что 8 марта будет распродажа тюльпанов по 1 рублю за штуку. Решила я прийти пораньше, до открытия. Но в 8.50 уже была очередь. Бабульки выясняют у всех, кто тут последний, а кто первый. Как только открыли дверь, толпа просто потоком залетела в магазин, чуть двери не снесли. Мужики орут женщинам в 8 марта: Отойди, тварь, я тут стоял! А женщины им отвечают: Пошёл на хрен, я с ребёнком! И толкают мужиков, да так, что те падают! Мат на мате.

Видя такую ситуацию, менеджер приняла решение:

- Давать будем по три тюльпана в одни руки!

И только тогда все успокоились.

Виктория разместила эту историю в паблике ЧП Миасс и добавила:

- Блин, праздник же, неужели нельзя не ругаться?!

КСТАТИ

В челябинских цветочных магазинах тюльпаны сегодня по 70 рублей за штуку. Букет можно купить в продуктовых магазина по 170 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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