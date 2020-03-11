Покупаешь бензин — цветы в подарок: акция автозаправки удивила жителей Челябинской области

11 Март 2020 2020-03-11T06:45:32+03:00

Вот такие букеты получили автоледи на заправке. Фото: Алина Кияева и Ольга Киктева.

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Официально праздник прошел, но сотрудники одной из автозаправок в Магнитогорске решили его продлить. Ведь цветы женщинам нужно дарить не только 8 марта.

— 10 марта заехала заправить машину, а мне вот такой милейший букетик тюльпанов вручили. Очень неожиданно, и очень приятно, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Алина Кияева и выложила фото.

Автоледи, которым тоже посчастливилось получить презент, стали делиться снимками своих цветов. А все остальные — спрашивать, где находится эта чудо-заправка.

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ИСТОЧНИК KP.RU