В Челябинске задержали женщину-депутата, обещавшую улучшить экологию
Депутата Калининского райсовета Алесю Субботину задержали сотрудники следственного комитета. Ее обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, она обманным путем проводила сделки, связанные с недвижимостью. В результате пострадали два человека. По каждому эпизоду ущерб оценивается на сумму более миллиона рублей. Сделки были совершены в 2011-2015 годах, но почему-то эти истории всплыли только сейчас.
Сейчас Алеся Субботина находится в изоляторе временного содержания. Ей предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере», готовится ходатайством о заключении под стражу. Сама народная избранница вины не признает.
Алеся Субботина шла на выборы как самовыдвиженец под эгидой улучшения экологии в Челябинске. В своем округе она победила у основателя компании «Артель-С» Николая Янова — застройщика элитного поселка «Благодатово», где осенью 2015 года произошел крупный пожар. В прошлом году Янов чуть не лишился депутатского мандата из-за бизнеса в Чехии.
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ИСТОЧНИК KP.RU