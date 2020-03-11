2020-03-11T09:25:15+03:00
Общество

В Челябинске задержали женщину-депутата, обещавшую улучшить экологию

Предъявлено обвинение в мошенничестве
Алина КУНГУРЦЕВА
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Алеся Субботина шла как самовыдвиженецАлеся Субботина шла как самовыдвиженецФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Депутата Калининского райсовета Алесю Субботину задержали сотрудники следственного комитета. Ее обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, она обманным путем проводила сделки, связанные с недвижимостью. В результате пострадали два человека. По каждому эпизоду ущерб оценивается на сумму более миллиона рублей. Сделки были совершены в 2011-2015 годах, но почему-то эти истории всплыли только сейчас.

Сейчас Алеся Субботина находится в изоляторе временного содержания. Ей предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере», готовится ходатайством о заключении под стражу. Сама народная избранница вины не признает.

Алеся Субботина шла на выборы как самовыдвиженец под эгидой улучшения экологии в Челябинске. В своем округе она победила у основателя компании «Артель-С» Николая Янова — застройщика элитного поселка «Благодатово», где осенью 2015 года произошел крупный пожар. В прошлом году Янов чуть не лишился депутатского мандата из-за бизнеса в Чехии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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