Молодая женщина погибла при столкновении легковушки с автобусом в Челябинской области
Фатальное ДТП произошло незадолго до полуночи 11 марта в Миассе. На улице 60 лет Октября «Лада Приора» столкнулась с автобусом «КАВЗ».
— 23-летняя водитель «Лады» на большой скорости не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там машина столкнулась с автобусом «КАВЗ», которым управлял 58-летний водитель, — рассказали подробности ДТП в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинской области.
Пассажирка "Лады" погибла на месте. Фото: ГИБДД области.
В аварии погибла 22-летняя пассажирка «Лады». От полученных травм она скончалась на месте.
Виновница ДТП, водитель «Лады», госпитализирована. В полиции рассказали, что женщина имеет четырехгодичный водительский стаж, за последний год один раз привлекалась к ответственности.
Автобус передвигался без пассажиров, его водитель не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU