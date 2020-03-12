Молодая женщина погибла при столкновении легковушки с автобусом в Челябинской области

12 Март 2020 2020-03-12T07:15:35+03:00

ДТП произошло за 15 минут до полуночи. Фото: ГИБДД области.

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Фатальное ДТП произошло незадолго до полуночи 11 марта в Миассе. На улице 60 лет Октября «Лада Приора» столкнулась с автобусом «КАВЗ».

— 23-летняя водитель «Лады» на большой скорости не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там машина столкнулась с автобусом «КАВЗ», которым управлял 58-летний водитель, — рассказали подробности ДТП в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинской области.

Пассажирка "Лады" погибла на месте. Фото: ГИБДД области.

В аварии погибла 22-летняя пассажирка «Лады». От полученных травм она скончалась на месте.

Виновница ДТП, водитель «Лады», госпитализирована. В полиции рассказали, что женщина имеет четырехгодичный водительский стаж, за последний год один раз привлекалась к ответственности.

Автобус передвигался без пассажиров, его водитель не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU