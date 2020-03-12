Топ-10 способов борьбы со стрессом в Челябинске

12 Март 2020 2020-03-12T08:40:19+03:00

О них рассказали обычные люди

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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС попросили земляков рассказать, как они справляются со стрессами. Приводим самые популярные способы — первую десятку ответов.

1. Пытаюсь успокоиться / подбадриваю себя / думаю о хорошем. Так ответили 28% опрошенных.

2. Анализирую ситуацию / пытаюсь найти решение проблемы. Такой ответ дали 26% горожан.

3. Иду на прогулку / еду на природу. Сказали 19%.

4. Слушаю музыку / смотрю телевизор, кино. В этом признались 16,5% опрошенных горожан.

5. Обсуждаю проблему с семьей / с близкими. Так говорят 14,5%.

6. Встречаюсь с друзьями. Этот способ практикуют 14,5%.

7. Отвлекаюсь / меняю обстановку. Ответили 14%.

8. Принимаю успокоительное / лекарства. Признались 12% опрошенных горожан.

9. Выпиваю алкоголь. Были откровенны еще 12%.

10. Спорт / пробежка / спортзал. Физическая активность помогает успокоиться 10% опрошенных.

Интересно, что на 11 месте оказался вариант ответа «Ничего не делаю, само пройдет». Также челябинцы приводили довольно интересные способы борьбы со стрессом: с головой окунуться в работу, почитать, выспаться, взять выходной, поесть сладкого, поиграть в компьютерные игры, покричать, сходить в церковь, перекурить.

А еще, вы не поверите, 2,5% опрошенных заявили, что никогда не испытывают стресс.

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ИСТОЧНИК KP.RU