Топ-10 способов борьбы со стрессом в Челябинске
Социологи Челябинского филиала РАНХиГС попросили земляков рассказать, как они справляются со стрессами. Приводим самые популярные способы — первую десятку ответов.
1. Пытаюсь успокоиться / подбадриваю себя / думаю о хорошем. Так ответили 28% опрошенных.
2. Анализирую ситуацию / пытаюсь найти решение проблемы. Такой ответ дали 26% горожан.
3. Иду на прогулку / еду на природу. Сказали 19%.
4. Слушаю музыку / смотрю телевизор, кино. В этом признались 16,5% опрошенных горожан.
5. Обсуждаю проблему с семьей / с близкими. Так говорят 14,5%.
6. Встречаюсь с друзьями. Этот способ практикуют 14,5%.
7. Отвлекаюсь / меняю обстановку. Ответили 14%.
8. Принимаю успокоительное / лекарства. Признались 12% опрошенных горожан.
9. Выпиваю алкоголь. Были откровенны еще 12%.
10. Спорт / пробежка / спортзал. Физическая активность помогает успокоиться 10% опрошенных.
Интересно, что на 11 месте оказался вариант ответа «Ничего не делаю, само пройдет». Также челябинцы приводили довольно интересные способы борьбы со стрессом: с головой окунуться в работу, почитать, выспаться, взять выходной, поесть сладкого, поиграть в компьютерные игры, покричать, сходить в церковь, перекурить.
А еще, вы не поверите, 2,5% опрошенных заявили, что никогда не испытывают стресс.
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ИСТОЧНИК KP.RU