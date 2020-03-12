Челябинск и Магнитогорск обратились с ходатайством к Владимиру Путину

12 Март 2020 2020-03-12T10:59:41+03:00

В годы Великой Отечественной Челябинск дал фронту 18 тысяч танков и САУ. Фото: Архив "КП".

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В годы Великой Отечественной войны каждый четвертый житель нашей области ушел на фронт. Каждый третий не вернулся с полей сражений.

Немногим более чем за месяц, в 1942 году, на ЧТЗ наладили выпуск самого массового танка Великой Отечественной войны — Т-34, танки ИС и КВ.

Южный Урал дал фронту 18 тыс. танков и САУ — это пятая часть всех бронированных броневых машин. Челябинск поставлял на фронт «огненный смерч» — реактивные установки «катюша», производил снаряды.

Из магнитогорской стали изготовлен каждый третий советский танк и каждый второй снаряд.

В четверг, 12 марта, депутаты Законодательного Собрания на заседании проголосовали за ходатайство на имя президента Путина о присвоении Челябинску и Магнитогорску почетного звания городов трудовой доблести.

Основной смысл звания — моральный. Важно, чтобы будущие поколения не забыли того, какой неимоверной ценой досталась нам победа.

После присвоения почетного статуса в Челябинске и Магнитогорске появятся стелы. В дни государственных праздников и дни рождения городов в небе разольется праздничный салют.

В заседании участвовал губернатор Алексей Текслер.

— Полноправный символ трудовой доблести — переходящие красные замена Государственного Комитета Обороны, которые многократно вручались предприятиям области в годы войны, — сказал губернатор. — С полным основанием мы можем обратиться с ходатайством к президенту страны о присвоении почетного звания Челябинску и Магнитогорску.

Текслер подчеркнул, что в годы войны на победу работал весь Южный Урал — большие и малые города, совхозы, колхозы. Потому городов трудовой доблести на карте области должно быть больше. И работа в этом важном вопросе продолжится.

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ИСТОЧНИК KP.RU