В Челябинске депутаты Законодательного собрания сказали «да» поправкам в Конституцию
В четверг, 12 марта, на заседании депутаты Заксобрания проголосовали за проект федерального закона, регламентирующего внесение поправок в Конституцию. Изменение основного закона страны, напомним, предложил президент Владимир Путин.
Мнения по необходимости внесения поправок в основной закон страны разделились. Так, представитель фракции «Справедливая Россия» Ольга Мухометьярова заявила, что справедливороссы поддерживают проект предлагаемых изменений.
Коммунисты от участия в голосовании отказались.
В заседании участвовал губернатор Алексей Текслер. Он напомнил, что Конституция была принята 27 лет назад. Россия за это время кардинально изменилась. Вносимые поправки касаются всех сфер жизни страны и отвечают запросам россиян.
— Как глава региона и гражданин, я приветствую новые конституционные нормы. Они закрепляют социальные гарантии, повышают прозрачность власти. Возрастет роль субъектов федерации, новые полномочия Госсовета усилят значимость регионов в управлении страной, — сказал губернатор.
«Против — никого, настолько поправки отвечают общенародным запросам», — подвел итоги голосования председатель «Опоры России» Александр Калинин.
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день в стране объявлен выходным.
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ИСТОЧНИК KP.RU