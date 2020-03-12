2020-03-12T10:00:14+03:00
Общество

В Челябинске депутаты Законодательного собрания сказали «да» поправкам в Конституцию

Ольга АНТОНОВА
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Всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию назначено на 22 апреля. Фото: Архив "КП".Всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию назначено на 22 апреля. Фото: Архив "КП".
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В четверг, 12 марта, на заседании депутаты Заксобрания проголосовали за проект федерального закона, регламентирующего внесение поправок в Конституцию. Изменение основного закона страны, напомним, предложил президент Владимир Путин.

Мнения по необходимости внесения поправок в основной закон страны разделились. Так, представитель фракции «Справедливая Россия» Ольга Мухометьярова заявила, что справедливороссы поддерживают проект предлагаемых изменений.

Коммунисты от участия в голосовании отказались.

В заседании участвовал губернатор Алексей Текслер. Он напомнил, что Конституция была принята 27 лет назад. Россия за это время кардинально изменилась. Вносимые поправки касаются всех сфер жизни страны и отвечают запросам россиян.

— Как глава региона и гражданин, я приветствую новые конституционные нормы. Они закрепляют социальные гарантии, повышают прозрачность власти. Возрастет роль субъектов федерации, новые полномочия Госсовета усилят значимость регионов в управлении страной, — сказал губернатор.

«Против — никого, настолько поправки отвечают общенародным запросам», — подвел итоги голосования председатель «Опоры России» Александр Калинин.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день в стране объявлен выходным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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