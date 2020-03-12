2020-03-12T10:12:08+03:00
Общество

«Весна — унижение для пешеходов»: жители Челябинска выкладывают в соцсети фотографии грязных тротуаров

Увы, по дорожкам для пешеходов ни пройти, ни проехать
Лидия ПЕСКОВА
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Тротуар-озеро на Плеханова. Фото: Ольга Карнаухова.Тротуар-озеро на Плеханова. Фото: Ольга Карнаухова.
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Челябинцы делятся в социальных сетях снимками тротуаров, ходить по которым в эти дни очень трудно. Когда подзморозит, тротуары скользят. А когда разгуляется плюсовая температура, дорожки превращаются в океаны.

— Помните этот газон на улице Плеханова, который парень сделал за свой счет? Вот так газон выглядит сегодня. По нему протоптана тропинка. Потому что тротуары выглядят как озера. Кто и когда будет заботиться о пешеходах? И кто знает где можно купить болотные сапоги со скидкой или лучше каноэ? — иронизирует Ольга Карнаухова.

А это - чудо челябинской урбанистики на АМЗ. Фото: сообщество "Гражданский патруль".

А это - чудо челябинской урбанистики на АМЗ. Фото: сообщество "Гражданский патруль".

Еще одно неприспособленное для прохода место нашли на АМЗ, неподалеку от улиц Кузнецова и Калининградской. Узенький тротуар зажат заборами с обеих сторон, а посреди дорожки красуется бетонный столб с дорожными знаками.

— Весна в нашем городе — это унижение всех пешеходов: лужи, грязь неимоверная, какашки. Побыстрее бы пережить март... За рулем чуток полегче, главное не облить пешеходов, когда неожиданно под лужей огромная выбоина. Дороги как будто из песка. Ямы увеличиваются практически на глазах, — замечает челябинка Марина Небреева.

А вы встречали проблемные тротуары? Присылайте их фото и координаты в редакцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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