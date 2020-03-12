Коронавирус всему виной. В Челябинске отменили «Крымскую весну»

12 Март 2020 2020-03-12T10:14:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Челябинске отменено важное общественное мероприятие — праздник «Крымская весна».

В этом году праздник должны были провести 15 марта в ЦПКиО им. Гагарина. Игрища, концерт, фестиваль национальных кухонь — такая программа «Крымской весны» намечалась .

Народные гуляния по всей стране проводятся с 2015 года и посвящены воссоединению Крыма с Россией. Официальная формулировка отмены мероприятия в 2020 году в Челябинске — «сложная ситуация с коронавирусом в мире».

Кстати, «Крымскую весну» отменили не только в Челябинске. Не состоится праздник и в Москве. В столице до 10 марта ограничено проведение всех массовых мероприятий.

Читайте также:

Отмена фестиваля «Крымская весна» в Москве 2020: в столице до 10 апреля ограничено проведение массовых мероприятий (подробнее).

Пандемия коронавируса: отвечаем на главные вопросы (подробнее).

Коронавирус против человечества: новые инфекции усиливают наш иммунитет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU