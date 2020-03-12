2020-03-12T10:14:27+03:00
Общество

Коронавирус всему виной. В Челябинске отменили «Крымскую весну»

Большой праздник на свежем воздухе должен был пройти 15 марта
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске из-за коронавируса отменили "Крымскую весну". Фото: zs74.ruВ Челябинске из-за коронавируса отменили "Крымскую весну". Фото: zs74.ru
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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Челябинске отменено важное общественное мероприятие — праздник «Крымская весна».

В этом году праздник должны были провести 15 марта в ЦПКиО им. Гагарина. Игрища, концерт, фестиваль национальных кухонь — такая программа «Крымской весны» намечалась .

Народные гуляния по всей стране проводятся с 2015 года и посвящены воссоединению Крыма с Россией. Официальная формулировка отмены мероприятия в 2020 году в Челябинске — «сложная ситуация с коронавирусом в мире».

Кстати, «Крымскую весну» отменили не только в Челябинске. Не состоится праздник и в Москве. В столице до 10 марта ограничено проведение всех массовых мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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