Коронавирус всему виной. В Челябинске отменили «Крымскую весну»
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Челябинске отменено важное общественное мероприятие — праздник «Крымская весна».
В этом году праздник должны были провести 15 марта в ЦПКиО им. Гагарина. Игрища, концерт, фестиваль национальных кухонь — такая программа «Крымской весны» намечалась .
Народные гуляния по всей стране проводятся с 2015 года и посвящены воссоединению Крыма с Россией. Официальная формулировка отмены мероприятия в 2020 году в Челябинске — «сложная ситуация с коронавирусом в мире».
Кстати, «Крымскую весну» отменили не только в Челябинске. Не состоится праздник и в Москве. В столице до 10 марта ограничено проведение всех массовых мероприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU