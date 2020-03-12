В Челябинск едет личный духовник патриарха Московского Кирилла

12 Март 2020 2020-03-12T11:03:18+03:00

88-летний старец Илий посетит местные монастыри и пообщается с мирянами

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В понедельник, 16 марта, Челябинск посетит известный российский пастырь схиархимандрит Илий (Ноздрин), сообщает пресс-служба Челябbнской епархии.

Многие верующие называют его старцем. Илий, которому 8 марта исполнилось 88 лет, известен как личный духовник патриарха Московского Кирилла.

Схиархимандрит Илий (слева) и патриарх Кирилл. Фото: страница старца во Вконтакте.

В Челябинске он проведет встречу с мирянами и духовенством, посетит Свято-Симеоновский кафедральный собор и челябинские монастыри.

Встреча со схиархимандритом Илием пройдет в актовом зале Челябинского епархиального управления на улице Кыштымской, 34.

Встреча начнется в 16.00. Вход в зал свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU