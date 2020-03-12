Театр кукол в Челябинске переезжает из-за ремонта
В Театре кукол имени Вольховского с апреля начинается капитальный ремонт. Однако спектакли, обещают в театре, не отменяются. Труппа планирует выступать на других площадках города. Об этом сообщает официальный сайт театра.
— На обновление здания, которое является объектом культурного наследия, направят 220 млн рублей из федерального бюджета. Примерно треть этих денег будет потрачена в этом году на замену инженерных сетей и реконструкцию малой сцены. В целом же капитальный ремонт будет длиться три года, — рассказала пресс-секретарь министерства культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.
Спектакли перенесут на площадки института культуры, в театр «Манекен» и ЧелГУ.
Всю необходимую зрителю информацию уже в ближайшие дни опубликуют на сайте театра в разделе «Афиша».
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ИСТОЧНИК KP.RU