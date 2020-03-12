2020-03-12T11:29:32+03:00
Общество

В Челябинской области пенсионерам «впаривают» фильтры для воды за бешеные деньги

Оборудование за 11 тысяч рублей выходит из строя уже на следующий день
Алексей МИКУШИН
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Фото: Евгения ГУСЕВА.Фото: Евгения ГУСЕВА.
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Галине Павловне 78 лет. Днем к ней в квартиру, что по улице Вернадского в Миассе позвонили. Двое молодых людей рассказали, что пришли устанавливать фильтры для очистки воды и напугали:

— Из-под крана сейчас течет не вода, а неизвестная жидкость.

Назвали цену фильтра с установкой — 11 тысяч рублей. Женщина согласилась. Через часик ее позвали на кухню:

— Хозяйка! принимай работу!

Взяли деньги и ушли.

Тревогу подняла дочка Светлана. Корреспонденту КПЧелябинск она рассказала, что никаких документов и гарантийных талонов эти «сантехники» не оставили. Более того, уже на следующий день система дала течь. Пришлось вызывать слесаря из ЖКУ и платить ему еще 500 рублей за устранение поломки.

— На сайте цена такого оборудования 2 тысяч рублей. Ходят по квартирам именно пожилых людей. Откуда у них эта информация? И как вернуть потраченные деньги? Участковый не реагирует. Говорит, чтобы обращались в Роспотребнадзор. Там ответили, чтобы писали письмо на электронную почту. Словом, хочу обратиться ко всем, чтобы не повторяли таких ошибок. Это обман и развод чистой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Челябинской области пенсионерам «впаривают» фильтры для воды за бешеные деньги
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