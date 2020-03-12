Под Челябинском задержали убийцу с ружьем и боеприпасами

12 Март 2020 2020-03-12T12:34:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области дорожный патруль остановил легковушку KIA CEED, которая двигалась по автодороге Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном. Инспекторы собирались всего лишь проверить документы водителя. Но оказалось, что его пассажир — опасный преступник, который находится в розыске.

— В салоне автомобиля ехал 46-летний мужчина, схожий по приметам с жителем Южноуральска, которого разыскивают за особо тяжкое преступление. При досмотре машины в багажнике обнаружили охотничье ружье и боеприпасы, принадлежащие пассажиру. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там была установлена его причастность к преступлению, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый арестован. Ему грозят 15 лет заключения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU