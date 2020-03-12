2020-03-12T12:34:27+03:00
Происшествия

Под Челябинском задержали убийцу с ружьем и боеприпасами

Мужчине грозят 15 лет заключения
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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В Челябинской области дорожный патруль остановил легковушку KIA CEED, которая двигалась по автодороге Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном. Инспекторы собирались всего лишь проверить документы водителя. Но оказалось, что его пассажир — опасный преступник, который находится в розыске.

— В салоне автомобиля ехал 46-летний мужчина, схожий по приметам с жителем Южноуральска, которого разыскивают за особо тяжкое преступление. При досмотре машины в багажнике обнаружили охотничье ружье и боеприпасы, принадлежащие пассажиру. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там была установлена его причастность к преступлению, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый арестован. Ему грозят 15 лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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