В Челябинске ищут хозяина для спасенного на дороге щенка
Эту собаку Анастасия Андреева нашла в конце февраля на окраине Тракторозаводского района. Он ехала мимо на машине. Перепуганный щенок на обочине пытался встать, но не смог. И раз за разом плюхался в грязь. Сердобольная девушка погрузила беднягу в автомобиль и повезла в клинику.
Рентген показал перелом плечевой кости на передней лапе и сказали:
- Это девочка, ей не больше четырех месяцев. Очевидно, угодила под колеса какого-то лихача, который бросил её умирать у дороги. Потребуется установка металлической пластины. Это стоит 9300 рублей.
Чтобы собрать эту сумму Анастасия разместила объявление в Инстаграм.
- Сначала я хотела набрать 5 тысяч для предоплаты, но доброта подписчиков превзошла ожидания. Лишние деньги пошли в счет оплаты лекарств и расходных материалов, а также на повторную операцию, когда у собаки разошлись швы.
Анастасия взяла собаку к себе на передержку. И ищет добрых людей, которые стали бы для щенка постоянными хозяевами. Девушка назвала ее Астрой (по-латыни означает «звезда»), так как уверена, что животное родилось под счастливой звездой.
Телефон Анастасии для будущих хозяев Астры: 8-982-320-47-90.
ИСТОЧНИК KP.RU