В Челябинске ищут хозяина для спасенного на дороге щенка

12 Март 2020 2020-03-12T12:30:07+03:00

Все расходы по операции взяла на себя волонтер

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Эту собаку Анастасия Андреева нашла в конце февраля на окраине Тракторозаводского района. Он ехала мимо на машине. Перепуганный щенок на обочине пытался встать, но не смог. И раз за разом плюхался в грязь. Сердобольная девушка погрузила беднягу в автомобиль и повезла в клинику.

Рентген показал перелом плечевой кости на передней лапе и сказали:

- Это девочка, ей не больше четырех месяцев. Очевидно, угодила под колеса какого-то лихача, который бросил её умирать у дороги. Потребуется установка металлической пластины. Это стоит 9300 рублей.

Чтобы собрать эту сумму Анастасия разместила объявление в Инстаграм.

- Сначала я хотела набрать 5 тысяч для предоплаты, но доброта подписчиков превзошла ожидания. Лишние деньги пошли в счет оплаты лекарств и расходных материалов, а также на повторную операцию, когда у собаки разошлись швы.

Анастасия взяла собаку к себе на передержку. И ищет добрых людей, которые стали бы для щенка постоянными хозяевами. Девушка назвала ее Астрой (по-латыни означает «звезда»), так как уверена, что животное родилось под счастливой звездой.

Телефон Анастасии для будущих хозяев Астры: 8-982-320-47-90.

ИСТОЧНИК KP.RU