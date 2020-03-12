2020-03-12T12:43:12+03:00
Общество

В Челябинске свалку укрывают белым материалом

Рекультивация закрытого мусорного кургана вступила в активную фазу
Ольга АНТОНОВА
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На макушке мусорного кургана укладывают изоляционный материал. Фото: группа "АнтиСМОГ" vk.comНа макушке мусорного кургана укладывают изоляционный материал. Фото: группа "АнтиСМОГ" vk.com
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Активисты общественной организации «АнтиСМОГ» побывали на закрывшейся для рекультивации городской свалке. Она действовала 69 лет и перестала принимать отходы в сентябре 2018 г.

Деньги на большие работы поступают по федеральному проекту «Чистая страна» в рамках проекта «Экология». Рекультивацией занимается ФГУП «РосРАО». Фронт работ — 674 тыс кв м. Цена вопроса — около 4 морд. руб.

Исполнитель работ определен правительством РФ. К 2024 году на месте свалки появится мусорный курган.

Сейчас на макушке свалки рабочие раскатывают гидромат — дренажный герокомпозитный материал. Он служит элементом прослойки в «пироге», которым во время рекультивации укроют залежи отходов.

Прежде чем уложить гидроматы, в толщу свалки вбили анкера, они удержат материал от сползания. Отходы пересыпаны измельченной горной породой с содержанием глины.

На свалке появится многослойный рекультивационный экран толщиной в метр. Она не допустит проникновения в тело свалки воды и защитит окружающую среду от выбросов.

Рекультивация предусматривает устройство сложной системы отвода с кургана стоков и биогаза и их фильтрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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