В Челябинске свалку укрывают белым материалом
Активисты общественной организации «АнтиСМОГ» побывали на закрывшейся для рекультивации городской свалке. Она действовала 69 лет и перестала принимать отходы в сентябре 2018 г.
Деньги на большие работы поступают по федеральному проекту «Чистая страна» в рамках проекта «Экология». Рекультивацией занимается ФГУП «РосРАО». Фронт работ — 674 тыс кв м. Цена вопроса — около 4 морд. руб.
Исполнитель работ определен правительством РФ. К 2024 году на месте свалки появится мусорный курган.
Сейчас на макушке свалки рабочие раскатывают гидромат — дренажный герокомпозитный материал. Он служит элементом прослойки в «пироге», которым во время рекультивации укроют залежи отходов.
Прежде чем уложить гидроматы, в толщу свалки вбили анкера, они удержат материал от сползания. Отходы пересыпаны измельченной горной породой с содержанием глины.
На свалке появится многослойный рекультивационный экран толщиной в метр. Она не допустит проникновения в тело свалки воды и защитит окружающую среду от выбросов.
Рекультивация предусматривает устройство сложной системы отвода с кургана стоков и биогаза и их фильтрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU