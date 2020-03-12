В Челябинске свалку укрывают белым материалом

12 Март 2020 2020-03-12T12:43:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Активисты общественной организации «АнтиСМОГ» побывали на закрывшейся для рекультивации городской свалке. Она действовала 69 лет и перестала принимать отходы в сентябре 2018 г.

Деньги на большие работы поступают по федеральному проекту «Чистая страна» в рамках проекта «Экология». Рекультивацией занимается ФГУП «РосРАО». Фронт работ — 674 тыс кв м. Цена вопроса — около 4 морд. руб.

Исполнитель работ определен правительством РФ. К 2024 году на месте свалки появится мусорный курган.

Сейчас на макушке свалки рабочие раскатывают гидромат — дренажный герокомпозитный материал. Он служит элементом прослойки в «пироге», которым во время рекультивации укроют залежи отходов.

Прежде чем уложить гидроматы, в толщу свалки вбили анкера, они удержат материал от сползания. Отходы пересыпаны измельченной горной породой с содержанием глины.

На свалке появится многослойный рекультивационный экран толщиной в метр. Она не допустит проникновения в тело свалки воды и защитит окружающую среду от выбросов.

Рекультивация предусматривает устройство сложной системы отвода с кургана стоков и биогаза и их фильтрации.

Читайте также:

Экопарк на месте городской свалки: в Челябинске решили воплотить смелый проект (подробнее)

Власти рассказали, когда закроют городскую свалку в Челябинске (подробнее).

Первые 500 миллионов на рекультивацию свалки Челябинск получит в следующем году (подробнее)

Министр экологии России подышал свалочным газом в Челябинске (подробнее)

«РосРАО» избавит Челябинск от свалки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU