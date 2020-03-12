Челябинский зоопарк ищет няньку для орлов и сов

12 Март 2020 2020-03-12T13:25:20+03:00

У соискателей есть уникальный шанс спастись от стрессов общением с пернатыми

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Часть живой коллекции Челябинского зоопарка — птицы. Совы, неясыти, орлы, соколы, беркуты, пеликаны, попугаи и другие прекрасные представители огромного мира пернатых. Штат сотрудников зоопарка — 131 человек. Сейчас в дружный коллектив приглашают рабочего по уходу за птицами.

— Мы предлагаем твердый график работы — с 8.00 до 17.00. Раз в неделю нужно дежурить до 18.00 зимой и до 20.00 — летом. Зарплата — от 20 тыс. руб. И, конечно, ни с чем несравнимые эмоции общения с животными. В наш век бесконечных стрессов работа в зоопарке — один из способов уйти от суеты и не тратить нервы попусту, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе зоопарка.

Обязанности рабочего: чистить вольеры, задавать корм, менять воду в поилках. Обязательное условие — уважительное отношение к животным.

Резюме следует отправлять на почту ok@chelzoo.ru. Можно позвонить с 8.00. до 17.00 в будни по тел. (351) 263-18-64 (доп. 250).

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ИСТОЧНИК KP.RU