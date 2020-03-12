Студентов-целевиков с медицинским дипломом еще крепче привяжут к рабочему месту

12 Март 2020 2020-03-12T13:50:12+03:00

Не все студенты-медики возвращают долг территории, которая заплатила за их учебу.

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Глава минздрава Челябинской области Юрий Семенов доложил губернатору о состоянии сферы здравоохранения в регионе. Среди злободневных проблем министр назвал нехватку специалистов, сообщает сайт «Полит 74».

В прошлом году доля врачей, трудоустроенных после целевого обучения, составила 12,8 %. Еще 77 % выпускников продолжили послевузовскую подготовку по программам ординатуры. Доля врачей, которые вышли на работу после целевого обучения по программе ординатуры, составляет 63,6 %.

— Целевиков нужно знать поименно, общаться с ними, с их родителями, оказывать максимальную поддержку. Подписывая целевой договор, целевики дают обязательства вернуться, но возвращаются по факту не все. Нужно усилить меры закрепления работников. А также дать терапевтам и педиатрам преференции, — заявил губернатор Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU