В Челябинске мэра вызвали в суд

12 Март 2020 2020-03-12T13:58:22+03:00

Рассматривается дело о законности избрания Натальи Котовой на пост главы города

Изменить размер текста: A A

В Советском районном суде Челябинска в четверг, 12 марта, прошли предварительные слушания по иску Ярослава Щербакова.

Политик, напомним, усомнился в законности решения депутатов Челябинской городской Думы избрать главой муниципалитета Наталью Котову. Бился он и с решением депутатов по назначению главой города Владимира Елистратова. Верховный Суд РФ признал нарушения порядка проведения конкурса по выбору мэра Челябинска.

Щербаков тогда претендовал на кресло мэра. Прямые выборы мэра в Челябинске отменены. Достойного назначает специальная комиссия.

Подавал документы Ярослав Щербаков и на конкурс, победителем которого стала Наталья Котова. На пост претендовало 16 человек. Был самоотвод Максима Бакулина.

Ответчиком по иску выступает Челябинская городская Дума. Политик просит вызвать в суд в качестве заинтересованных лиц всех кандидатов на пост главы. В том числе, Наталью Котову.

Мэра привлекут к участию в процессе со стороны ответчика. Об этом сообщила консультант Советского районного суда Дарья Белюшина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU