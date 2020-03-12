2020-03-12T13:58:22+03:00
Общество

В Челябинске мэра вызвали в суд

Рассматривается дело о законности избрания Натальи Котовой на пост главы города
Ольга АНТОНОВА
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Наталью Котову вызовут в суд. Фото: cheladmin.ruНаталью Котову вызовут в суд. Фото: cheladmin.ru
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В Советском районном суде Челябинска в четверг, 12 марта, прошли предварительные слушания по иску Ярослава Щербакова.

Политик, напомним, усомнился в законности решения депутатов Челябинской городской Думы избрать главой муниципалитета Наталью Котову. Бился он и с решением депутатов по назначению главой города Владимира Елистратова. Верховный Суд РФ признал нарушения порядка проведения конкурса по выбору мэра Челябинска.

Щербаков тогда претендовал на кресло мэра. Прямые выборы мэра в Челябинске отменены. Достойного назначает специальная комиссия.

Подавал документы Ярослав Щербаков и на конкурс, победителем которого стала Наталья Котова. На пост претендовало 16 человек. Был самоотвод Максима Бакулина.

Ответчиком по иску выступает Челябинская городская Дума. Политик просит вызвать в суд в качестве заинтересованных лиц всех кандидатов на пост главы. В том числе, Наталью Котову.

Мэра привлекут к участию в процессе со стороны ответчика. Об этом сообщила консультант Советского районного суда Дарья Белюшина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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