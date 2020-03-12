2020-03-12T14:49:01+03:00
Общество

В Челябинске сменят старинные часы на главной площади города

Горожан просят выбрать вариант дизайна циферблата
Ольга АНТОНОВА
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Старинные часы нуждаются в замене. Фото: opros.gosuslugi74.ruСтаринные часы нуждаются в замене. Фото: opros.gosuslugi74.ru
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Часовой круг со стрелками на фасаде здания у площади Революции, известного как «Ритм» — примета Челябинска, стильный и красивый атрибут оформления городской среды.

Накануне мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые должны пройти в Челябинске, Челябинский часовой завод «Молния» предлагает заменить фасадные часы.

Как сообщает сайт Челябинск Сегодня, речь идет о циферблате белого цвета с черными стрелкам. Часы будут подсвечиваться. Увидеть точное время «на «Ритме» можно будет и с большого расстояния.

На портале «Активный житель 74» открыто голосование по варианту оформления главных городских часов.

Голосование продлится до 22 марта. Голосование доступно для зарегистрированных пользователей портала гоуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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