В Челябинске сменят старинные часы на главной площади города
Часовой круг со стрелками на фасаде здания у площади Революции, известного как «Ритм» — примета Челябинска, стильный и красивый атрибут оформления городской среды.
Накануне мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые должны пройти в Челябинске, Челябинский часовой завод «Молния» предлагает заменить фасадные часы.
Как сообщает сайт Челябинск Сегодня, речь идет о циферблате белого цвета с черными стрелкам. Часы будут подсвечиваться. Увидеть точное время «на «Ритме» можно будет и с большого расстояния.
На портале «Активный житель 74» открыто голосование по варианту оформления главных городских часов.
Голосование продлится до 22 марта. Голосование доступно для зарегистрированных пользователей портала гоуслуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU