2020-03-12T16:07:32+03:00
Общество

Чистое небо. В Челябинске на «Мечеле» заработала современная печь

Оборудование запустили полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Алексей Текслер
Ольга АНТОНОВА
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На "Мечеле" запущена реконструированная доменная печь. Фото: телеграм-канал "Е-область".На "Мечеле" запущена реконструированная доменная печь. Фото: телеграм-канал "Е-область".
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В четверг, 12 марта, на «Мечеле» ввели в эксплуатацию реконструированную доменную печь и конвертер. В пуске участвовали полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Алексей Текслер.

В 2019 г. «Мечел» подписал четырехстороннее соглашение в рамках нацпроекта «Экология». Задача — реальное улучшение экологической ситуации в городе. Об этом напомнил во время визита на завод Николай Цуканов.

— Я поставил задачу по дополнительным мероприятиям, которые улучшат экологическую ситуацию вкупе с уже реализуемыми. Речь о так называемом рыжем дыме, который периодически возникает над заводом. Дым идет из электродуговой печи, где стоит газоочистка предыдущего поколения. Задача — сделать новую газоочистку и навсегда решить резонансную проблему рыжего газа. Жители и я обращаем на это внимание, поэтому пройти мимо этого не могу, — сказал глава региона.

Алексей Текслер заявил, что есть дополнительные мероприятия по доменному производству, по «Мечел-Коксу». Задача специальной рабочей группы — оперативное решение задач по радикальному улучшению ситуации на площадке ЧМК. Глобальная цель — внести существенный вклад в улучшение экологии Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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