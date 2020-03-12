СМИ: хозяин магазинов электроники «Норд» продал бизнес предпринимателю из Челябинска

12 Март 2020 2020-03-12T16:57:32+03:00

Объединенная сеть может занять лидирующие позиции на Урале. Фото: Олег УКЛАДОВ

Магазины начнут объединяться в мае 2020 года

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СМИ сообщают о скором слиянии магазинов «Норд» и «РБТ». Владелец первого бренда продал свой бизнес хозяину «РБТ» — предпринимателю из Челябинска.

Сети начнут объединение в мае 2020 года под вывеской «РБТ». Ожидается, что в ближайшие два года количество магазинов «РБТ» по России вырастет с 350 до 450.

Официально представители двух магазинов сделку не комментируют.

Однако уже сегодня понятно, что объединенная сеть может занять лидирующие позиции на Урале.

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ИСТОЧНИК KP.RU