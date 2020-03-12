В Челябинской области легковушка столкнулась с поездом
Осторожнее на дорогах, особенно на железных: в Челябинской области столкнулись поезд и легковушка. Инцидент произошел на перегоне Анбашская — Пирит, который соединяет станции под Кыштымом и Карабашем.
— Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем показании исправно действующей сигнализации, — рассказали в пресс-службе РЖД.
Несмотря на экстренное торможение, локомотив все равно столкнулся с машиной. Пострадавших при происшествии нет — поезд не задел кабину автомобиля. Кроме того, как добавили в РЖД, ДТП не повлияло на расписание рейсов.
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ИСТОЧНИК KP.RU