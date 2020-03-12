2020-03-12T17:22:03+03:00
Происшествия

В Челябинской области легковушка столкнулась с поездом

Водитель не отреагировал на запрещающий знак
Андрей МОСКВИЧЕВ
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ДТП произошло между Кыштымом и КарабашемДТП произошло между Кыштымом и КарабашемФото: Алексей БУЛАТОВ
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Осторожнее на дорогах, особенно на железных: в Челябинской области столкнулись поезд и легковушка. Инцидент произошел на перегоне Анбашская — Пирит, который соединяет станции под Кыштымом и Карабашем.

— Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем показании исправно действующей сигнализации, — рассказали в пресс-службе РЖД.

Несмотря на экстренное торможение, локомотив все равно столкнулся с машиной. Пострадавших при происшествии нет — поезд не задел кабину автомобиля. Кроме того, как добавили в РЖД, ДТП не повлияло на расписание рейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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